Aktion in Glückstadt-Nord : Corona: 1000 Menschen in einer Woche geimpft

Bürgermeisterin Manja Biehl lobt alle Beteiligten für ihre Arbeit während der Impfwoche in Glückstadt-Nord.

Glückstadt | Rund 1000 Menschen wurden in den vergangenen Tage in der Diakonie in Glückstadt-Nord geimpft. Das teilt Bürgermeisterin Manja Biel mit. Stadt und Quartiersmanagement hatten sich um die Aktion bemüht und den Zuschlag vom Land Schleswig-Holstein bekommen. Weiterlesen: Menschen aus Glückstadt-Nord werden unbürokratisch geimpft Auch die teils langen...

