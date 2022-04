23. April ist Record Store Day : „Hellion Records“-Inhaber Jürgen Hegewald über das Comeback der Schallplatte

Vinyl ist wieder im Trend, auch in Itzehoe: In Steinburgs einzigem Plattenladen „Hellion Records“ gehen vermehrt Schallplatten über den Tisch. Die passenden Geräte sowie Reparaturservice gibt es in Itzehoer Fachläden.

Itzehoe | Fans einer Retro-Technik aus den 80ern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.