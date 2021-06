Landrecht : Bürgermeister Claus Bracker: Gemeindeflaggen mit neuem Wappen

Jetzt weist auch ein neues Amtsschild auf den Wohnsitz des Bürgermeisters in Landrecht hin.

Landrecht | Auf rotem Grund weiße Mauersteine, darüber eine blaue Welle, ein Habichtskopf und in der unteren Hälfte eine Klappbrücke: Symbolträchtig stellt sich die neue Landrechter Gemeindeflagge dar. Bürgermeister Claus Bracker stellte während der Gemeindevertretersitzung in Landrecht die Hissflagge vor, die zirka 120 mal 80 Zentimeter groß und in leuchtende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.