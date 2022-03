Thomas Hinrichs hört auf : Christian Röbert neuer Wehrführer in Warringholz

Nach zwölfjähriger Amtszeit legte Thomas Hinrichs das Amt in jüngere Hände.

Warringholz | Mit Christian Röbert hat die Freiwillige Feuerwehr Warringholz einen neuen Wehrführer. Der 43-jährige Hauptfeuerwehrmann tritt die Nachfolge von Thomas Hinrichs an, der sich nach 12 Jahren für eine Wiederwahl nicht wieder zur Verfügung stellte. „Zwei Amtsperioden sind genug, nun ist es an der Zeit, dass ein neuer Wind in unserer Wehr weht“, sagte der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.