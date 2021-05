Tierquälerei in Heiligenstedten : Chincillas ausgesetzt: Tierschutzverein Itzehoe erstattet Anzeige

Zwei Tiere wurden in schlechtem Zustand aufgefunden und werden nun tierärztlich versorgt.

Heiligenstedten / Itzehoe | „Wir sind sprachlos, traurig und wütend!“ – Itzehoes Tierheimleiterin Claudia Danckers findet deutliche Worte für den Fall von Tierquälerei, der sie und ihre Mitstreiter vom Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg aktuell beschäftigt: In Heiligenstedten wurden am Dienstag (25. Mai) zwei Chinchillas in einer Einkaufstasche aufgefunden. Die Nager w...

