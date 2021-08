Feuerwehr Beidenfleth : Carsten Friedrichs ist erst 23 Jahre alt und jetzt neuer Gemeindewehrführer

Er war bereits zwei Jahre als Vize-Wehrführer tätig und zählt zu den jüngsten Wehrführern in Deutschland.

Beidenfleth | Die Freiwillige Feuerwehr Beidenfleth wählte mit Carsten Friedrichs einen neuen Gemeindewehrführer. Mit 23 Jahren gehört er zu den jüngsten Wehrführern in Deutschland. Friedrichs trat 2009 in die Jugendfeuerwehr Brokdorf ein und wechselte 2016 in die Einsatzabteilung. Vor zwei Jahren übernahm er das Amt des stellvertretenden Wehrführers und war seit A...

