Großeinsatz : Carport und Fahrzeug in Hohenlockstedt in Flammen

Weil das Feuer drohte auf das anliegende Wohnhaus überzugreifen, wurden noch weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Hohenlockstedt | Großeinsatz am Samstagnachmittag (19. Juni) für die Freiwilligen Feuerwehren in Hohenlockstedt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet gegen 14.30 Uhr ein Fahrzeug in der Walderseestraße in Brand. Die Flammen griffen auch auf das Carport über, unter dem der Wagen stand. Gasflasche rechtzeitig in Pool geschmissen Weil auch drohte, dass das Feuer auf...

