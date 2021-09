Wahlkampf im Theater Itzehoe : Friedrich Merz sieht Wettlauf ums Kanzleramt völlig offen

Kurz nach seiner offiziellen Berufung ins „Zukunftsteam“ von CDU-Chef Armin Laschet besucht Wirtschaftspolitiker Merz Itzehoe für einen gemeinsamen Auftritt mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich.

Itzehoe | Am Freitagmorgen stand Friedrich Merz noch auf der ganz großen Berliner Politikbühne, als CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sein „Zukunftsteam“ für die Zeit nach der Bundestagswahl am 26. September präsentierte, in dem Merz als prominentes Zugpferd gilt. Am späten Nachmittag stand der Unionspolitiker dann schon auf der Bühne des Theaters Itzehoe und l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.