Kreisvorsitzenden-Konferenz : Heiner Rickers: Steinburger CDU begrüßt Mitgliederbefragung der Bundespartei

Der CDU-Kreisvorsitzende spricht von „schonungsloser Aufarbeitung“ bei Berliner CDU-Konferenz. Die beschlossene Mitgliederbefragung hält Rickers für eine richtige Entscheidung, um die Basis mehr einzubinden.

Itzehoe | Die CDU ringt nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl um die richtigen Lehren für die Zukunft. Am Wochenende tagten in Berlin die Kreisvorsitzenden. Steinburgs CDU-Chef Heiner Rickers zeigte sich am Montag (1. November) positiv überrascht von Stimmung und Ablauf der Sitzung – und sieht in dem Ergebnis einen Schritt in die richtige Richtung. ...

