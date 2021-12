Mehr Linien, besserer Takt : Busverkehr in Steinburg: Dies ändert sich ab 1. Januar 2022

Haltestellennamen werden sich ändern und es wird auch neue Liniennummern geben.

Itzehoe | Für Bus- und Bahnfahrer aus dem Kreis Steinburg bricht ab 1. Januar ein neues Zeitalter an. Als Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sinken für die meisten Nutzer nicht nur die Fahrpreise, auch der Busverkehr wird deutlich ausgeweitet. Der Takt wird verdichtet, Busse fahren auch in den Abendstunden und am Wochenende. Das wird ein richtiger Qu...

