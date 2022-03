Schenefeld gräbt aus : Bundesweit einmaliges Archäologie-Projekt mit Laien und Fachleuten

Unter dem Motto „Schenefeld gräbt aus“ findet in der Steinburger Gemeinde ein bundesweit einmaliges Archäologie-Projekt statt.

Schenefeld | Das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben: Unter Anleitung erfahrener Archäologen graben Bürger nach der Geschichte ihres Ortes. Schauplatz dieser einmaligen Grabungen wird an zwei Wochenenden im Mai und Juni die Gemeinde Schenefeld sein. „Auch für die Archäologen sind diese Grabungen etwas ganz Besonderes, wir betreten damit Neuland“, sagte Cla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.