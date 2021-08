Bundestagswahl – die Kandidaten : Wolfgang Kubicki kann auch Matjes

Zehn Direktkandidaten treten im Wahlkreis 3 – Steinburg/Dithmarschen Süd – für die Bundestagswahl am 26. September an. Wir stellen die Kandidaten im persönlichen Porträt vor. Heute: Wolfgang Kubicki (FDP).

Glückstadt | Wolfgang Kubicki ist oft in Talkshows zu sehen. Ein Politpromi mit Showtalent. Der FDP-Mann ist gefragt, ist ein eloquenter Gesprächspartner. Er spricht Klartext und ist immer für markige Sprüche gut. Eine Eigenschaft, die Markus Lanz und Anne Will in ihren Shows brauchen. „Sie können mir glauben, dass ich zahlreiche Einladungen auch ablehne“, versich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.