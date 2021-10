Ernte-Treff im November : „PET“: Bully Club Poyenberg lädt zum „modernen“ Erntefest ein

Der Vorverkauf startet am 23. Oktober. Im beheizten Festzelt gibt es einen Partybereich mit Musik von DJ Daniel Mic und eine Kornkammer, es gibt eine Cocktail- und eine Milchbar und auch ein Foodtruck steht parat.

Poyenberg | Der Bully Club Poyenberg will ein modernes Erntefest feiern und damit positiv nach vorne blicken, sagt Stefan Jürgensen. Der Vorsitzende freut sich mit seiner Mannschaft, am 20. November auf der Eventfläche am Ortseingang Gäste aus der ganzen Region zum Poyenberger Ernte-Treff, kurz PET, zu begrüßen. „Wir haben in 2017 eine ,Party im Laufstall' ini...

