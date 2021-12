Bürgerschule Glückstadt : Vier Glückstädter begeistern mit Wintermärchen

„Es klopft bei Wanja in der Nacht“ – eine Geschichte, die die Erstklässler super finden.

Glückstadt | Bei Wintersonnenwende und bei frostigen Temperaturen versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der Bürgerschule in der Pausenhalle. Ein passender Rahmen für einen Ausflug in die Märchenwelt mit allen Sinnen. Gespannt und mucksmäuschenstill lauschten die Kinder der Geschichte von Wanja und dem nächtlichen Besuch in seinem Haus. ...

