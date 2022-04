Schülerkunst in Glückstadt : Monster, Sockenpuppen, Dinos und Osterhasen in der Bürgerschule

Das Schulleben sollte nach der Pandemie mit der Kunstaktion wieder bunter werden. Jedes der 361 Schulkinder hat mit einem Objekt zur Ausstellung beigetragen.

Glückstadt | „Wir können Kunst …“ hieß das Motto der aktuellen Kunstausstellung in der Bürgerschule. „Lange ist nichts passiert bei uns an Veranstaltungen und an Projekten für den Zusammenhalt. Wir möchten das Schulleben mit dieser Veranstaltung wieder bunter machen. Und eine Kunstausstellung hatten wir noch nie“, freute sich Schulleiterin Heike Schütz-Malinowski ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.