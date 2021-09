Bürgermeisterwahlkampf : CDU Glückstadt positioniert sich noch nicht

Rolf Apfeld hat die erste Runde der Wahlen mit fünf Prozent Vorsprung vor Manja Biel gewonnen. Die CDU muss sich noch entscheiden, wen sie jetzt unterstützt.

Glückstadt | Es war spät am Abend, als das Ergebnis der Bürgermeisterwahl feststand. 41,61 Prozent gab es für Rolf Apfeld, 36,64 Prozent für Amtsinhaberin Manja Biel und 21,75 Prozent für Nizar Müller. Jetzt bereiten sich die ersten beiden Kandidaten auf die Stichwahl am 24. Oktober vor. Und wie so etwas praktisch funktioniert, demonstrierte Rolf Apfeld. Er besuch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.