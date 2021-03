Der einzige Kandidat : Warum Axel Pietsch Bürgermeister in Kellinghusen bleiben will

Für den Urnengang am 9. Mai steht nur der Amtsinhaber zur Wahl. Was das für Pietsch bedeutet, erklärt er im Interview.

Kellinghusen | Zur Wahl des Bürgermeisters in Kellinghusen tritt nur Amtsinhaber Axel Pietsch (52) an. Weitere Bewerber für den Urnengang am 9. Mai hatten sich sich nicht gemeldet. Was dies für den Wahlkampf von Axel Pietsch bedeutet und welche Ziele er für die kommenden Jahre hat, erzählt er im Interview mit Redaktionsmitglied Joachim Möller. Herr Pietsch, da Si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.