Bürgermeisterwahl in Glückstadt : CDU schickt Nizar Müller ins Rennen

Die CDU Glückstadt unterstützt Nizar Müller aus Hamburg im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt.

Glückstadt | Nizar Müller tritt als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Glückstadt an. Der 41-jährige Hamburger wird von der CDU nominiert. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Glückstadt haben sich mit großer Mehrheit für ihn ausgesprochen. Nizar Müller ist Kaufmann und arbeitet als Organisationsentwickler und Projektmanager in einer großen Stiftung im Nordosten ...

