Bürgermeister-Wahl in Itzehoe : Claudia Buschmann und Ralf Hoppe: Das sagen die Wahlsieger

Von schnell gelöster Spannung und Überraschungen: Die beiden Kandidaten für die Stichwahl kommentieren das Wahlergebnis.

Itzehoe | Claudia Buschmann (38, CDU) oder Ralf Hoppe (43, unabhängig) – zwischen diesen beiden Bewerbern fällt am Sonntag, 21. November, die Entscheidung, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister in Itzehoe wird. In der ersten Wahlrunde haben sie sich mit 30,6 Prozent (Hoppe) beziehungsweise 29,1 Prozent (Buschmann) der Stimmen für die Stichwahl quali...

