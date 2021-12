Samiah El Samadoni kommt : Sozialsprechstunde mit der Bürgerbeauftragten in Itzehoe

Probleme mit Hartz IV, dem Jugendamt oder der Polizei – dann ist die Bürgerbeauftragte des Landes die richtige Ansprechpartnerin. Im Januar bietet sie kostenlose Sprechzeiten in Itzehoe in der Räumen der Brücke an.

Itzehoe | Samiah El Samadoni kommt für Beratungsgespräche nach Itzehoe. Probleme bei Hartz IV, wie zum Beispiel mit der Übernahme der Kosten für Miete oder Heizung, mit der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Wohngeld oder auch mit Leistungen der Krankenkassen oder Schwierigkeiten beim Kindergeld – die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schlesw...

