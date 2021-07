In der Brunnenstraße : Brutale Attacke auf 72-Jährigen in Itzehoe – Polizei sucht Zeugen

Die Tat hatte sich bereits am 23. Juni ereignet. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

von Philipp Dickersbach

07. Juli 2021, 09:35 Uhr

Itzehoe | Die Kriminalpolizei Itzehoe sucht nach Zeugen einer Raubtat, die sich bereits am Mittwoch (23. Juni) ereignet hat. Wie die Beamten mitteilten, hatte damals ein bislang unbekannter Mann in der Brunnenstraße in Itzehoe einen 72-Jährigen attackiert.

Auf den am Boden liegenden eingetreten

Der ältere Mann lief gegen 6.30 Uhr auf dem Gehweg, als ihm der Täter in Höhe des Holstein-Centers entgegenkam. Unvermittelt schlug er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 72-Jährige zu Boden ging. Auf sein am Boden liegendes Opfer trat der Unbekannte anschließend mehrmals ein, zudem forderte er die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte trug laut Polizei zur Tatzeit ein weißes Oberteil. Hinweise nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821-6020 entgegen.