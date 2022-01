Havarie in Brunsbüttel : Schiff kollidiert mit Seitenmauer der Großen Nordschleuse

Das Schiff konnte seine Reise nach der Unfallaufnahme und der Freigabe durch die Berufsgenossenschaft fortsetzen.

Brunsbüttel | In der Nacht zu Dienstag (18. Januar) ist ein Schiff in Brunsbüttel mit der Seitenmauer der Großen Nordschleuse kollidiert. Das unter polnischer Flagge fahrende Motorschiff „Tarzan“ war gegen 3.15 Uhr während des Einlaufmanövers gegen die Seitenmauer der Großen Nordschleuse gefahren. An der „Tarzan“ kam es dadurch an der Backbordseite zu einem Farbabr...

