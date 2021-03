Protest in Brunsbüttel : Gegen LNG, für sauberes Wasser: Aktivisten blockieren Zufahrt zum Industriegebiet

Die Produktion bei Covestro war nicht gefährdet und die Situation blieb ruhig, bis die Aktivisten gegen 13 Uhr abreisten.

Brunsbüttel | Seit den frühen Morgenstunden haben Aktivisten am Montag (22. März) vor dem Industriepark in Brunsbüttel demonstriert. Die Bündnisse von „Ende Gelände“ und „TKKG“ (TurboKlimaKampfGruppe Kiel) hatten die LKW-Zufahrt an Tor 7, die Hauptzufahrt zum Chem-Coast-Park blockiert. Nach eigenen Angaben richtete sich die Aktion „gegen den Ausbau von fossiler Gas...

