Einsatz in Brunsbüttel : Feuerwehr findet bewusstlosen Mann in Wohnung

Zuvor hatte ein Rauchmelder ausgelöst und die Nachbarn aufgeschreckt. Rauch oder gar Feuer gab es in der Wohnung allerdings nicht. Der Fall wirft viele Fragen auf.

Brunsbüttel | Kurz vor Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel am Mittwoch (20. Oktober) in die Straße Wurtleutetweute alarmiert. Dort hat ein Anwohner das Piepen eines Rauchmelders bei seinem Nachbar gehört und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte öffnete in der betroffenen Wohnung im 1. Stock niemand. Die Feuerwehr brach di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.