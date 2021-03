Baustelle : Brücken werden abmontiert: Straße am Fleth voll gesperrt

Einige Fußgängerbrücken am Fleth werden demontiert und in einem Spezialwerk auf Fehmarn repariert.

Glückstadt | Die Straße Am Fleth wird am Mittwoch, 31. März, für einige Stunden in Abschnitten gesperrt. Grund: Einige Fußgängerbrücken, die über den Fleth führen, werden abmontiert. Zunächst wird am Morgen zwischen dem Hafenkreisel und dem Restaurant „Logger“ voll gesperrt. Ab 13 Uhr erfolgt dann die Vollsperrung zwischen Arko und der Bohnstraße. Der Rückbau der ...

