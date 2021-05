Befragung zur Ortsentwicklung : So sehen die Brokstedter ihre Gemeinde

Zehn Prozent der Brokstedter beteiligten sich an einer Befragung im Rahmen des Ortskonzeptes.

Brokstedt | Die erste Befragung zum Ortsentwicklungskonzept in Brokstedt ist abgeschlossen. Insgesamt beteiligten sich rund 260 Bürger der Gemeinde an der Umfrage – das sind rund zehn Prozent der Einwohner. „Damit haben wir vergleichsweise eine sehr hohe Beteiligung an dem Prozess zur Ortsentwicklung erzielen können“, sagt Katharina Glockner vom Büro Region Nord ...

