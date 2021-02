Diebstahl in Einfamilienhaus : Brokstedterin verfolgt Täter mit ihrem Wagen – jetzt ist er in Haft

Die 30-Jährige ertappte den Mann, als er gerade ihr Haus mit ihrer Geldbörse verlassen wollte.

Brokstedt | Am Mittwochmorgen (17. Februar) hat ein 30-Jähriger eine Frau in ihrem Haus in Brokstedt bestohlen – doch er wurde dabei ertappt. Der Dieb flüchtete, doch die Geschädigte verfolgte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Noch am selben Tag ging der Täter in...

