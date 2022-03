Brand in Brokstedt : Defekte Bremsen am Güterzug verursachen Böschungsbrand

Rund eineinhalb Stunden war die Strecke gesperrt. Elf Züge hatten Verspätung oder fielen ganz aus.

Brokstedt | Defekte Bremsen an einem Güterzug haben am Mittwoch (9. März) zu einem Einsatz in Brokstedt geführt. Die zuständige Bundespolizei war am Nachmittag über einen brennenden Güterzug auf der Bahnstrecke von Neumünster nach Hamburg informiert worden. Umgehend wurde der Abschnitt zwischen Wrist und Neumünster gesperrt. „Die entsandte Streife der Bundespoliz...

