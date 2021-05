Brokdorf : Freibad startet Freitag in die Saison – mit Corona-Auflagen

Pro Stunde dürfen 20 Personen ihre Bahnen schwimmen – jeder muss telefonisch einen Termin buchen. Das ist ab Donnerstagnachmittag möglich.

Brokdorf | Das Brokdorfer „Freibad an Diek“ öffnet am Freitag, 28. Mai, um 14.30 Uhr seine Tore. Der Saisonstart wird aber wie im vergangenen Jahr von den Corona-Vorgaben der Landesregierung bestimmt. So dürfen über den Tag verteilt 160 Menschen das Freibad besuchen – pro Stunde 20 Personen. Jeder darf nur einmal am Tag ins Becken springen und die Bahnen schwimm...

