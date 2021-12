Kernkraftwerk Brokdorf : Brokdorf bleibt – Studenten gestalten Projektausstellung

Protestbewegung – Arbeit im Kraftwerk – Endlagerung: Mit verschiedensten Techniken entstand vor dem Hintergrund der Abschaltung des Kernkraftwerks eine Präsentation, die zur Diskussion einlädt.

Brokdorf | Egal ob in zehn Jahren oder später – wer will, kann auch dann noch einen Rundgang durch die Anlagenbereiche des Kernkraftwerks Brokdorf starten und sie so erleben, wie sie seit 35 Jahren bestehen. Selbst wenn das Kraftwerk, das am 31. Dezember dieses Jahres vom Netz geht, eines Tages zurückgebaut sein wird, wird man sich virtuell per VR-Brille auf Ent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.