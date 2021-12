Brokdorfer Kümmerin begeistert : Geschenke für 1300 Euro gehen auf die Reise ins Ahrtal

Von Dina Dittebrandt initiierte Spendenaktion in der Elbgemeinde macht Überraschungen für Jungen und Mädchen in der Kita St. Franziskus in Schuld möglich.

Brokdorf | „Es lief erst nicht so gut an“, erzählte Dina Dittebrandt. Die Kümmerin aus Brokdorf hatte kürzlich zur Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aufgerufen, um für die Kinder der Kindertagesstätte St. Franziskus in Schuld an der Ahr Päckchen zu packen. Nach einem Bericht in unserer Zeitung flossen nicht nur die Spenden, auch der NDR wurde auf Dina D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.