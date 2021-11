Kaffeestuuv in Brokdorf : Leckere Torten und mehr in Marlens Konditorei

Die 22-jährige Konditormeisterin Marlen Herrmann aus Krempe ist neue Pächterin der Kaffeestuuv in de Hörn und bietet auch Frühstück am Wochenende.

Brokdorf | Die Brokdorfer Kaffeestuuv in de Hörn hat eine neue Pächterin, seit Anfang November betreibt Marlen Herrmann dort „Marlens Konditorei“. Die Konditormeisterin hat mit ihren 22 Jahren schon reichlich Berufserfahrung gesammelt. Sie hat in Itzehoe gelernt, eine Zeit in Österreich, Hamburg und auf Sylt als Konditorin und Patissier gearbeitet, um dann ihren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.