Brokdorf : In Schlangenlinien auf dem E-Bike unterwegs

Der Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,18 Promille.

Brokdorf | Weil ein Mann am Sonnabend in Brokdorf auf einem E-Bike in Schlangenlinien unterwegs war, weckte er die Aufmerksamkeit einer Polizei-Streife. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Um 23.40 Uhr überprüften Beamte der Wasserschutzpolizei den in Schlangenlinien fahrenden Zweiradfahrer auf der Straße Osterende....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.