Brokdorf : Elke Göttsche bleibt an der CDU-Spitze

Die Ortsvereinsvorsitzende kündigte aber an, dass sie in zwei Jahren das Amt in jüngere Hände legen will.

Brokdorf | Elke Göttsche bleibt an der Spitze der Brokdorfer CDU. Sie wurde einstimmig wiedergewählt. Sie kündigte aber an, dass sie nun ihre letzten zwei Jahre als CDU-Ortsverbandsvorsitzende antrete, danach soll das Amt in jüngere Hände gelegt werden. Ebenso einmütig votierten die Mitglieder für Hans Gerdes, der als Schriftführer bestätigt wurde. Ingo Engelbre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.