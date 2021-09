Brokdorf : Einbrecher im Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Die Täter entwendeten ein Smartphone und Bargeld.

Brokdorf | In der Nacht zu Mittwoch (22. September) wurde in den Brokdorfer Kindergarten „Deichkieker“ eingebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und richteten einen erheblichen Sachschaden an. Sachschaden auf 1000 Euro geschätzt Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewalts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.