Terrassentür eingeschlagen : Einbrecher in Brokdorf stehlen Geld und Schmuck

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Freitagvormittag (19. Februar) in der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Brokdorf | Ein Haus in der Brokdorfer Dorfstraße war Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei dazu am Montag mitteilte, drangen die Täter am vergangenen Freitag (19. Februar) zwischen 10.30 und 12.30 Uhr in das Haus ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweis...

