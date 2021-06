Besitzerin erstattet Anzeige : Kater in Breitenburg angeschossen: „Wer macht so etwas?“

Das Geschoss steckt noch immer in der Brust des zweieinhalbjährigen Tieres und muss entfernt werden – Besitzerin Sandra Degen ist entsetzt.

Breitenburg | Moxi ist quicklebendig. Der zweieinhalbjährige Kater tollt draußen in Breitenburg herum, als sei nichts geschehen. Dabei hat der Vierbeiner ein Luftgewehrgeschoss in der Brust stecken, das wochenlang nicht entdeckt werden konnte. Erst eine Tierärztin fand jetzt die Kugel, die in einigen Wochen operativ entfernt werden muss. Wenn der Bluterguss abge...

