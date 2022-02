Brandstiftung in Borsfleth : Unbekannte zünden Altpapier-Container an

Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht jetzt Zeugen.

Borsfleth | Sirenenalarm in der Nacht zu Sonnabend (26. Februar) in Borsfleth. Zum Glück brannte nur ein Altpapier-Container neben dem Gemeindekindergarten „Rasselbande“ in der Rotdornallee 11. Nach Angaben von Borsfleths Wehrführer Heiko Mohr, hatten sich die Flammen bei Eintreffen der Feuerwehr gegen 3.30 Uhr bereits auf einen angrenzenden Holzverschlag und ...

