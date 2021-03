Wegen Brandschutzauflagen : Zwei Kellinghusener Kita-Gruppen ziehen in die Sporthalle

Das Obergeschoss der ehemaligen Mädchenschule ist für die Kindertagesstätte Stechelsweg gesperrt worden.

Kellinghusen | Die Rückkehr zum normalen Betrieb stellte sich für die Kinder der Kita Stechelsweg anders dar als gedacht. Statt in den üblichen Räumen werden zwei der insgesamt vier Kita-Gruppen jetzt in der Emil-Firla-Sporthalle sowie im Bewegungsraum des Gebäudes am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.