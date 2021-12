Feuer am Bahnübergang : Stromkasten brennt in Glückstadts Innenstadt

Ob es zu Schäden im Inneren des Verteilerkastens gekommen ist und ob es durch Reparaturen zur Stromausfällen kommt, ist noch unklar.

Glückstadt | Unbekannte haben am späten Dienstagnachmittag beim Spiel mit dem Feuer einen Stromkasten der Stadtwerke Glückstadt in Brand gesteckt. Passanten hatten kurz nach 17 Uhr hinter dem in Nähe des Bahnüberganges Große-Kremper-Straße stehenden Stromkasten lodernde Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Passanten bemerken Flammen Für Brandbekämpfer ...

