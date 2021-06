Bewohnerin schwer verletzt : Großfeuer in Eggstedt: Wohn- und Stallgebäude in Flammen

Mehr als 100 Feuerwehrleute konnten ein Wohn- und ein Stallgebäude nicht mehr vor den Flammen retten. Eine Bewohnerin musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Eggstedt | Ein dramatisches Großfeuer beschäftigt seit Freitagmorgen (18. Juni) die Feuerwehren in Eggstedt im Kreis Dithmarschen: Dort war zunächst um kurz nach 8 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus im Bauernweg gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Qualm aus dem Haus. Wenig später zündete das Feuer durch und setzte das Haus in Vollbrand. ...

