Aktiv im Alter : Boule-Platz in Nortorf wird gut angenommen

10 bis 15 Spieler kommen dort jeden Mittwoch zusammen – außer bei schlechtem Wetter.

Nortorf | Mit viel Spaß, Geselligkeit aber auch Ehrgeiz wird jeden Mittwoch ab 14.30 Uhr auf dem Platz am Hohen Kamp in Nortorf geboult. Der Platz ist vor mehr als zehn Jahren im Projektrahmen „Aktiv im Alter“ erstellt worden und wurde von Beginn an gut angenommen. Die Gemeinde stiftete eine Holzhütte mit Bank und Tisch neben der Boule-Bahn, so dass die Spieler...

