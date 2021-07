Mit Wortwitz und Fachwissen : Botanik-Safari mit Jürgen Feder an der Stör in Itzehoe

Der aus Fernsehen und Social Media bekannte Botaniker erklärt auf einem Spaziergang die heimische Pflanzenwelt.

Itzehoe | Der Botaniker Jürgen Feder kommt für eine Exkursion nach Itzehoe: Am Sonntag, 4. Juli, startet der dreieinhalbstündige Spaziergang an der Ecke Störfischer und Hafenstraße um 11 Uhr. Reges Interesse der Medien Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde ist ein bekannter Experte für Botanik und als Autor an diversen Büchern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.