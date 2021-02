Polizei sucht Zeugen : Borsfleth: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

In der Straße Büttel sind Unbekannte in ein Haus eingedrungen. Ob sie Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

24. Februar 2021, 14:25 Uhr

Glückstadt | Unbekannte Einbrecher sind am Dienstag (23. Februar) zwischen 6 und 14 Uhr in der Straße Büttel in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten gelangten der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude. Ob auch etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Nummer 04821 6020 in Verbindung zu setzen.