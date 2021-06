Borsfleth : 100 Jahre Helmut Heißenbüttel – Veranstaltung in der Kirche

Die Kulturstiftung lädt zu einer Heißenbüttel-Veranstaltung, Anmeldungen sind vorher notwendig.

Borsfleth | Der Schriftsteller und Lyriker Helmut Heißenbüttel wäre am 21. Juni 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren lädt die Kulturstiftung Itzehoe am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr zu einer Veranstaltung in die Borsflether Kirche ein. Die Tochter des Schriftstellers, Esther Heißenbüttel, sowie der langjährige Freund Heißenbüttels und ehemalige Pfarrer von Borsfle...

