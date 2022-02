Unfallflucht in Itzehoe : Bordcomputer meldet Schaden am Radkasten

Der geparkte Mercedes wurde angefahren und informierte später selbst die Fahrerin.

Avatar_shz von sh:z

01. Februar 2022, 11:57 Uhr

Itzehoe | Die Autobesitzerin bemerkte den Schaden nicht – ihr Bordcomputer schon. Jetzt sucht die Polizei Zeugen nach einer Unfallflucht.

Gegen 8 Uhr am Montag (31. Januar) stellte die Fahrerin ihren Mercedes auf dem öffentlichen Parkplatz im Alsenskamp zwischen den Hausnummern 1 und 7 ab. Um 13.30 Uhr kehrte sie zurück, stieg in ihren Wagen und fuhr los. Dann meldete der Bordcomputer einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, Unfallzeit gegen 11.40 Uhr. Beschädigungen sollten sich am vorderen Radkasten der Fahrerseite befinden. Die Eigentümerin sah nach, der Computer hatte recht. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Hinweise unter 04821/6020.