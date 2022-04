Fasten: Selbsttest in Itzehoe : Ernährungsmedizinerin Dorothee Staiger lobt Entwicklung von Fett- und Blutwerten

Vier Wochen nach seinem 14-tägigen Fasten-Experiment hat Redakteur Andreas Olbertz jetzt sein ärztliches Abschlussgespräch. Der Erfolg des Leberfastens lässt sich medizinisch belegen.

Itzehoe | Stimmt, da war doch was. Es kommt mir schon vor als seien die zwei Fastenwochen ewig her. 14 Tage habe ich auf klassische Nahrungsaufnahme verzichtet und stattdessen täglich drei spezielle Proteinshakes getrunken und Rohkost gefuttert. Vier Wochen ist das jetzt her – im Rahmen des Bodymed Leberfastens nach Worm bei Ernährungsmedizinerin Dorothee Staig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.