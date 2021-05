Blumen und Kerze : Gedenken an tote Christianne B. in Fitzbek

Unbekannte haben Blumen und eine Kerze an den Fundort der Leiche gelegt.

Fitzbek | Freitag (7. Mai) wurde die Leiche der vermissten Christianne B. (48) aus Padenstedt in einem Graben an der L123 zwischen Rade und Hennstedt gefunden. Eine Radfahrerin hatte die Tote entdeckt. Am Wochenende haben Unbekannte Blumen und eine Kerze an den Fundort der Leiche gelegt. Untersuchung der Rechtsmedizin läuft Woran und wann die Frau starb, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.