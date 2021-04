Blomsche Wildnis : Reh stirbt bei Wildunfall

Das Tier lief einem Autofahrer am Altendeich vor den Wagen und starb noch an der Unfallstelle.

Blomesche Wildnis | Bei einem Wildunfall am Altendeich in der Blomeschen Wildnis ist Sonnabendfrüh ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, war um 4.43 Uhr einem Autofahrer ein Reh vor dessen Fahrzeug gelaufen. Auto beschädigt Das Tier starb an der Unfallstelle und wurde einem Jagdausübungsbevollmächtigten übergeben. Um den Schaden am Fahrzeug kümmert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.