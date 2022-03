Blomesche Wildnis : Vorfahrt übersehen: Unfall beim Wenden

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Blomesche Wildnis | Auf 11.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Dienstag (8. März) bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Altendeich/An de Stöp in der Gemeinde Blomesche Wildnis entstanden ist. Dazu teilen die Beamten weiter mit, dass ein 46-jähriger Autofahrer dort mit seinem Pkw-Kombi wenden wollte. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.